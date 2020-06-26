Manisa'da deprem oldu! Kocaeli'de de hissedildi

Saat 10.21 sularında İzmir ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.5 olduğunu açıklarken, depremin Manisa'nın Saruhan ilçesinde gerçekleştiği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...