Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptıklarına dair alınan duyumlar üzerine harekete geçildi. Yapılan 6 aylık takip sonucu 23 Haziran 2020 günü İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında ise Kocaeli Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı işyerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyon ile ilgili bir kişinin ise daha önceden yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığı öğrenildi.
26 Haz 2020 - 10:36- Asayiş Güncelleme: 26 Haz 2020 - 10:41
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişilik çete çökertilirken piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.