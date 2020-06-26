Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 10:36- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 10:41

Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 5 ilde düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 16 kişilik çete çökertilirken piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bazı şahısların akaryakıt kaçakçılığı yaptıklarına dair alınan duyumlar üzerine harekete geçildi. Yapılan 6 aylık takip sonucu 23 Haziran 2020 günü İstanbul, Düzce, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri 1 milyon 449 bin 985 lira olan 271,622 litre kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Operasyonun devamında ise Kocaeli Kartepe ve İzmit ilçelerinde bulunan şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 ayrı işyerinde de kaçak madde ile karıştırılmış akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 10 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Operasyon ile ilgili bir kişinin ise daha önceden yakalanarak sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandığı öğrenildi.

26 Haz 2020 - 10:36 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı mask
Alacaklısını zorla alıkoyan 6 kişi tutuklandı
Aranan 25 kişi polise yakalandı mask
Aranan 25 kişi polise yakalandı
Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi mask
Durdurulan araçta gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Valilik önünde intihar girişimi mask
Valilik önünde intihar girişimi
Değirmen alev alev yandı! mask
Değirmen alev alev yandı!
Önce darp etti sonra dolaba koydu! mask
Önce darp etti sonra dolaba koydu!
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
“Bende virüs olmadığına eminim" mask
“Bende virüs olmadığına eminim"

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL