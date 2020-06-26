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26 Haz 2020 - 10:44- Gündem G: 26 Haz 2020 - 10:49

Bakan Kurum Kocaeli’de

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Koaceli’ye bir dizi program için geldi. Kurum, 11 ilçe belediye başkanı ile bir araya gelirken, toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmaması dikkat çekti.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün ilimize bir dizi program için geldi. Kurum, ilk olarak Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek burada Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, 11 ilçe belediye başkanı, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir ve bürokratlar katılım sağladı. Kongre Merkezi’nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Kurum, toplantı sonrası basın açıklaması yapacak.

26 Haz 2020 - 10:44 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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