Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 11:24- Gündem G: 26 Haz 2020 - 12:47

Büyükşehir’den YKS’ye gireceklere ücretsiz ulaşım

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 - 28 Haziran günleri YKS sınavına girecek görevli, öğrenciler ve aileleri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.
mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri YKS sınavına girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Böylece öğrenciler gönül rahatlığı ile sınav salonlarına gidip ardından evlerine ulaşımlarını sağlayabilecek. 

ÜCRETSİZ ULAŞIM

27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri YKS sınavı gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran Cumartesi ve 28 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek YKS sınavına girecek öğrenciler, velileri ve sınav görevlileri için bünyesindeki otobüs, tramvay ve vapur seferleri ücretsiz olacak.

BAŞKAN TALİMAT VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatıyla gerçekleştirilen hizmette toplu taşıma araçları 27 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’a, 28 Haziran Pazar günü ise 18.00’a kadar ücretsiz hizmet verecek.

EK SEFERLER UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavda vatandaşların mağdur olmaması içinde gerekli önlemleri de aldı. Buna göre sınavın giriş ve çıkış saatlerinde yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek için ek sefer uygulaması yapılacak.

26 Haz 2020 - 11:24 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Uyuşturucunun zararları Gebze'de konuşuldu mask
Uyuşturucunun zararları Gebze'de konuşuldu
“Darıca’daki görüntü, tam mühendislik harikası” mask
“Darıca’daki görüntü, tam mühendislik harikası”
“Arabada Sinema” bu kez Başiskele’ye konuk oldu mask
“Arabada Sinema” bu kez Başiskele’ye konuk oldu
Başkan Kocaman “Tepetarla köyü kaldırılmayacak” mask
Başkan Kocaman “Tepetarla köyü kaldırılmayacak”
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi mask
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor mask
Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL