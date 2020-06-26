Bakan Koca: Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır

Bakan Koca, Twitter hesabından vatandaşları korona virüsü konusunda uyardı. ‘Virüsün yayılma hızı azaldı’ kanısının yanlış olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor" dedi. Koca, “Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı” ifadelerini kullandı.