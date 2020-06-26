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26 Haz 2020 - 11:40- Gündem G: 26 Haz 2020 - 11:43

Koronavirüsün 4 yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün belirtilerinde şimdiye dek tespit edilmemiş 4 yeni semptom belirlendi. Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasına girdi.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 10 milyon insanı etkileyen bir pandemiye dönüştü. Hastalığın aşısı bulunmadığı gibi araştırmacılar halen Kovid-19'u tanıma sürecinde. Son olarak CDC koronavirüse dair dört yeni belirtiyi resmi olarak duyurdu. Böylece CDC'nin listesindeki semptom sayısı 11'e yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kurumu Kovid-19'a dair yeni açıklamalar yaptı. CDC, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin dört yeni semptomu listeledi.

YENİ SEMPTOMLAR EKLENDİ

Kovid-19 salgını ilk ortaya çıktığında ateş, kuru öksürük ve nefes darlığı temel belirtiler arasındaydı. Aralık 2019'dan beri yaklaşık 10 milyon insan Kovid-19'a yakalandı. Araştırmacıların eline daha fazla veri geçtikçe Kovid-19 semptomlarına yenileri eklendi.

BELİRTİ SAYISI 11'E YÜKSELDİ

CDC son olarak resmi Kovid-19 semptomları listesini güncelledi. Kurumun listesine dört yeni belirti girerken, toplam semptom sayısı 11 oldu.

Halsizlik, ishal, tıkanıklık ya da burun akıntısı ve son olarak mide bulantısı veya kusma Kovid-19'un yeni semptomları arasında girdi.

En yaygın 11 belirti şu şekilde: Ateş, öksürük, nefes darlığı, halsizlik, kas ya da beden ağrısı, baş ağrısı, tat ve koku kaybı, boğaz ağrısı, tıkanıklık veya burun akıntısı, mide bulantısı veya kusma, ishal.

26 Haz 2020 - 11:40 - Gündem

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