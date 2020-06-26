Şampiyonluk Ceyhun muhtara armağan !..

Ufuk Öğütveren zorlu bir sezonu başarı ile tamamladıklarını ve üst lige çıktıklarını ifade ederek şu düşüncelere yer verdi: Şirinspor’un genç sporcuları ile yola çıktığımızda hedefe ulaşacağımıza çok fazla şans verilmedi. Ancak biz sezon boyunca profesyonel bir şekilde her gün yaptığımız antrenmanlarda ve oynadığımız maçlarda disiplinli çalışmalarımızın sonucunu bir üst lige çıkarak başardık.

TEŞEKKÜR EDİYORUM

Genç ekibim çalışma sistemime ve kurallarıma harfiyen uydu.İnanan sporcularımız yüreklerini ortaya koydu ve mucizeyi gerçekleştirdi. Bu başarıda bize destek veren taraftarımıza ve gençlerimizi Kocaelispor kamuoyuna tanıtan yerel spor basınımıza, yazılarıyla ve haberleri ile katkı sunduklarından ötürü teşekkür ederim. Yöneticilerimizden gecesini gündüzüne katan Ali Üstün, Hüseyin Üstün, Fatih Üstün, Ahmet Üstün ve Hamza Altınbaş’a, özellikle Şirinspor’u evladı olarak kabul eden ve takımın başarılı olması için yılmadan çalışan, efsane başkanımız Hasan Cebeci’ye şükranlarımı sunarım.

UNUTMAYACAĞIZ

Tabii ki yüreği sevgi dolu, antrenman bile kaçırmayan, genç sporcuların abisi, Şirinspor ile dertlenen ve bu kulüp için her türlü fedakarlığı yapan muhtarımız merhum Ceyhun Gülser’e Şirinspor ailesi olarak şampiyonluğu armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun. O’nu hiçbir zaman unutmayacağız. Benim hakkım varsa hepsi helal olsun, siz de hakkınızı helal edin. Her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Şimdi bu başarının mutluluğunu yaşayalım, camiaya da yaşatalım.