Mervan: Sıkı çalışıp forma giymek istiyorum

Kartepe Belediyespor’dan Kocaelispor’a transfer olduğunu belirten Şirinsulhiye doğumlu futbolcu şu şekilde konuştu: Kartepe Belediyespor’da oynuyordum. 2 takım arkadaşım Kocaelispor’a geldi. Ben de 1 yıl sonra hayalim olan Kocaelispor’a gelme şansı yakaladım. Aydın Günaydın ile Yusuf Yazıcı hocalarımızın önerileri ile A takımda antrenmanlara çıkmaya başladım. Galip Gündoğdu hocam ile 1 antrenman yaptım, Engin Korukır hocam ile de devam ettim.

UMARIM BU ŞANSI BULURUM

Kocaelispor A takımında gerçekten çok iyi bir ortam var. Sağ olsunlar bütün abilerimiz bize çok yardımcı oluyorlar ve her türlü eksiğimizle ilgileniyorlar.Burada kendimi çok iyi hissediyorum.Tabii ki eksikliklerim var. Alt yapı maçlarında genelde ön alanda topları ben götürüyorum. Gücümü çok kullandığım için bu durum son vuruşlarıma olumsuz yansıyor. Bu eksiğimi kapatmaya gayret ediyorum. Takımdaki hedefim sıkı çalışıp formayı almak. Kalan 5 maçta umarım bu şansı bulurum.