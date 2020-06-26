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26 Haz 2020 - 11:49- Spor G: 26 Haz 2020 - 11:51

Tarihi Metin Oktay Stadı yıkılıyor

Yapımı devam eden Gebze – Darıca Metro Projesi inşaatı güzergâhında yer alan Gebze Metin Oktay Stadı’nın yıkımına başlandı. Yıkım ve ardından yaşanacak mağduriyetler ise İYİ Parti tarafından Ankara’da meclis gündemine taşındı
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Yıkımla ilgili soru önergesi veren milletvekilleri, metro istasyonu için stadın oldukça geniş bir alan olduğunu, istasyon inşaatı bitince stadın yeniden projelendirerek kullanabileceğini, ancak bunun neden tercih edilmediğini sordu. Önergede, 2 yıldan beri metro inşaatının yapılacağının bilinmesine rağmen, alternatif bir stat yapılmadığını, amatör kulüplerin ve sporcuların Kirazpınar’daki futbol sahasına sürüldüğünü belirtti. Amatör kulüplerin ekonomik olarak zaten zorda, sporcuların ise maddi şartlarının zaten ortada olduğunu beliren vekiller, kulüplerin ve sporcuların Kirazpınar’da faaliyet göstermesinin sürekliliğinin bulunmadığını, bunun hem maliyet hem de ulaşım açısından mümkün olmadığını açıkladı.

GENÇLER NARGİLE KAFELERDE Mİ TAKILSIN ?..

İYİ Parti vekilleri, ayrıca belediyenin adres olarak kulüp ve sporculara Kirapınar’ı adres göstermenin kolay olduğunu, asıl meselenin oraya gitmenin, antrenman ve müsabaka yapmanın sürdürülebilir olmadığını ve belediyenin kulüp ve sporculara destek ve imkan sağlaması gerektiğini vurguladı. Partililer, aksi durumda Gebze’de amatör sporunun biteceğini ve kulüplerin kapanma tehlikesi yaşayacağını söyledi.

26 Haz 2020 - 11:49 - Spor

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