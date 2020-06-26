Tarihi Metin Oktay Stadı yıkılıyor

Yıkımla ilgili soru önergesi veren milletvekilleri, metro istasyonu için stadın oldukça geniş bir alan olduğunu, istasyon inşaatı bitince stadın yeniden projelendirerek kullanabileceğini, ancak bunun neden tercih edilmediğini sordu. Önergede, 2 yıldan beri metro inşaatının yapılacağının bilinmesine rağmen, alternatif bir stat yapılmadığını, amatör kulüplerin ve sporcuların Kirazpınar’daki futbol sahasına sürüldüğünü belirtti. Amatör kulüplerin ekonomik olarak zaten zorda, sporcuların ise maddi şartlarının zaten ortada olduğunu beliren vekiller, kulüplerin ve sporcuların Kirazpınar’da faaliyet göstermesinin sürekliliğinin bulunmadığını, bunun hem maliyet hem de ulaşım açısından mümkün olmadığını açıkladı.
GENÇLER NARGİLE KAFELERDE Mİ TAKILSIN ?..
İYİ Parti vekilleri, ayrıca belediyenin adres olarak kulüp ve sporculara Kirapınar’ı adres göstermenin kolay olduğunu, asıl meselenin oraya gitmenin, antrenman ve müsabaka yapmanın sürdürülebilir olmadığını ve belediyenin kulüp ve sporculara destek ve imkan sağlaması gerektiğini vurguladı. Partililer, aksi durumda Gebze’de amatör sporunun biteceğini ve kulüplerin kapanma tehlikesi yaşayacağını söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.