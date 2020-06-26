Kartepe'de kurban yakalama timi göreve başladı

Covid-19 salgını sonrasında bakanlıklar tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda Kurban Bayramı’na hazırlanan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Yakama Timi kurdu. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldığı beş kişilik tim Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet verecek.
Kurban yakalama timi hakkında bilgi veren Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Bakanlıklarımız tarafından yayımlanan genelgeler doğrultusunda gereken önlemler ve tedbirleri alarak Kurban Bayramı’na hazır duruma geldik. Kurban Yakalama Timimiz, hemşehrilerimize Kurban Bayramı süresince hizmet verecek. Gereken bütün eğitimler personelimize verildi. Hemşehrilerimiz herhangi bir durum karşısında Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü arayabilirler” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.