Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, köy ve kırsal mahallelerin daha cazip, yaşanabilir bir alan olabilmesi amacıyla projelerini hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen destekler kapsamında köy ortak yaşam alanlarının ihtiyaçları gideriliyor. Bu kapsamda muhtar ve mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda İzmit Kurtdere Mahallesi sosyal tesisinin malzeme ihtiyacı Büyükşehir tarafından karşılandı. 2018 yılında yapımına başlanan köy tesisinin çatı malzemesi, kapı ve pencereleri, iç ve dış boyası, hazır beton, demir ve tuğlaları Büyükşehir tarafından sağlandı. Toplantı, kurs ve cemiyetler için yapılan binanın tüm malzemeleri Büyükşehir tarafından karşılanırken işçilik ise mahalle sakinleri tarafından yapıldı. İmece usulü yapılan tesis mahalle sakinlerinin alın teriyle yükseldi ve hazır hale getirildi. Pandemi sürecinde kapalı olan ve hizmet veremeyen tesisin yasakların gevşetilmesiyle mahalle halkının hizmetine sunulması planlanıyor.
26 Haz 2020 - 12:09- Gündem Güncelleme: 26 Haz 2020 - 12:11
Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından köylerde ihtiyaç duyulan malzemelerin temini hızla sağlanırken, işçilik için imece usulü bir araya gelen köylüler ise yaşam alanlarını güzelleştirecek yapıları inşa etmeyi sürdürüyor.
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde dış cepheleriyle toplam 500 m2, iç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63 NİHAT BAKLACI
İKİZLER KURBANLIK
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık satım ve kesimi yapılır. Büyükbaş hayvanda hisse verilir.0533 214 85 04 İKİZLER KURBANLIK
Gayrimenkul Danışmanı ALINACAKTIR
İNALTAY Gayrimenkul Hizmetleri firması bünyesinde çalışmak üzere “Gayrİmenkul Danışmanı” aranıyor. Başvurular bizzat yönetim ofisine yapılacaktır.0262 322 99 17 İNALTAY GAYRİMENKUL, DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.