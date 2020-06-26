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26 Haz 2020 - 12:10- Gündem G: 26 Haz 2020 - 12:12

YKS öncesi okullar dezenfekte edildi

Hafta sonu düzenlenecek YKS öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı okullarda dezenfekte çalışması yaptı.
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığı için virüs salgının başından bu yana dezenfekte uygulamalarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. Bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrencilerin sınava gireceği okullarda da kapı kolundan lavabolara kadar dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmada, ilçelerde YKS’nin yapılacağı 133 okulda dezenfekte işlemi uygulandı. 12 ilçede yer alan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından seçilmiş okullardaki ilaçlamalarda Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürün kullanıldı. Çalışma ile okullarda çocukların el dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenleri ve korkuluklarını, sınav olacakları sınıfları, oturacakları sıraları, öğretmenlerin masalarını, pencere kolları ve lavaboları dikkatli bir şekilde virüs ve mikroorganizmalardan arındırıldı.

26 Haz 2020 - 12:10 - Gündem

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