Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 12:11- Gündem G: 26 Haz 2020 - 12:12

Başkan Kocaman “Tepetarla köyü kaldırılmayacak”

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Tepetarla halkı imar tehdidi altında” başlıklı haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
mask

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, basında yer alan “Tepetarla Halkı İmar Tehdidi altında” başlıklı haberlerin ardından açıklama yaptı. Haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Başkan Kocaman, “Tepetarla Köyü’nün fay hattı bahane edilerek imara kapatıldığı ve bu sebeple köyün kaldırılmak istenildiği doğru değildir. Tepetarla bölgesine ait Uygulama İmar Planları ilk kez Kartepe Belediyesi’nce yapılmıştır. İmar Planları yapılırken Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmış zemin etüt raporunda belirlenen veriler, planlara aktarıldığından belediyemizce özellikle yapılmış bir kısıtlama söz konusu olmamıştır. Tepetarla’da yaşayan halkın bir kısmı tarafından imar planlarına karşı dava açılmış ve davaların sonucuna göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce İmar Planları yeniden düzenlenerek tüm gerekçeler planlarda ortadan kaldırılmıştır” dedi.

Açıklamasının devamında Başkan Kocaman, “Fay hattı genişliğinin 150 metre olması ile ilgili köyde gizli projelerin yapılacağı, bu alanda lojistik merkez ve gondol projesi olduğu belirtilmektedir. Böyle bir durum söz konusu değildir. Fay hattı genişliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan zemin etüt raporunda belirtilmekte olup bu alan genişliği belediyemizce değil bilimsel verilere göre belirlenmiştir. Ayrıca Lojistik alan veya gondol projesi gibi konular gerçeği yansıtmamakla birlikte tamamen dedikodu ve söylentilerden ibarettir. İmar planlarında bu alanın lojistik alan veya gondol yapılması gibi kullanımlar planlanmamıştır” diye konuştu

Başkan Kocaman konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Tepetarla Köyü el değmemiş nadir bir yerdir. Tepetarla bölgesinin yapı yoğunluğu, köyün mevcut arazi durumunu ve doğal dokusunu korumak amacıyla düşük yoğunluklu olarak planlanmıştır, bahse konu rant elde edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Tepetarla Köyü bizim için kıymetlidir. Tepetarla köyü’nde yaşayan vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerini önemsiyoruz, Kartepe Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız.”

26 Haz 2020 - 12:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

“Darıca’daki görüntü, tam mühendislik harikası” mask
“Darıca’daki görüntü, tam mühendislik harikası”
“Arabada Sinema” bu kez Başiskele’ye konuk oldu mask
“Arabada Sinema” bu kez Başiskele’ye konuk oldu
Başkan Kocaman “Tepetarla köyü kaldırılmayacak” mask
Başkan Kocaman “Tepetarla köyü kaldırılmayacak”
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi mask
YKS öncesi okullar dezenfekte edildi
Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor mask
Köy tesisleri imece usulü inşa ediliyor
Kartepe'de kurban yakalama timi göreve başladı mask
Kartepe'de kurban yakalama timi göreve başladı
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!

GALERİ

Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi mask
Arkadaşı tarafından öldürülen DJ toprağa verildi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL