“Darıca’daki görüntü, tam mühendislik harikası”

Darıca Aşıroğlu Caddesi’nde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarında ilginç bir görüntü ortaya çıktı. CHP Darıca Belediye Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Darıca Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına sorular yöneltti. Sarıtoprakaçıklamasında, “Burası 80 milyon TL’lik altyapı çalışmasının yapıldığı Darıca Aşıroğlu Caddesi. Darıca’nın iki büyük mahallesi olan Osmangazi ve Nenehatun Mahallesine bağlı Aşıroğlu Caddesi’nde bu görüntüyü vatandaşlarımız bize ulaştırdı” dedi.

“TEBRİK EDERİZ”

“Geçtiğimiz dönem Nenehatun Mahallesi’nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşimizin olayından hiçbir ders alınmamış olsa gerek ki bu görüntüyü görüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Darıca Belediye Başkanı bölgenin sel riski haritalama çalışmasının yapıldığını söylemişti. Sayın yetkililer bu nasıl risk çalışması? Kaldırımda yağmur mazgalı mı olur? Kaldırımda mazgal olsa böyle mi olur? 12 mahalleye hizmet edecek kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu çalışmalarını içeren 80 Milyon TL’lik çalışma için tebrik ederiz. Tam mühendislik harikası” dedi.