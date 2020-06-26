"7 büyüklüğünde depreme hazır olalım"

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5,5 büyüklüğünde meydana gelen ve İzmir, Balıkesir, Aydın ve Muğla’da hissedilen depremin ardından Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, açıklama yaptı.

Ercan, “Türkiye'nin tamamının gergin olduğunu belirterek, “Türkiye 7'lik bir depreme gebe ama nereden vurabilir söylemek mümkün değil. Bunu olasılık olarak yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde, yüzde 33 oranında ise Batı Anadolu'da bekliyorum” dedi.

2020'de deprem sayılarında artış olacağını daha önceki her konuşmasında hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, şunları söyledi:

* 2020'de deprem sayılarında artış olacağını defalarca söylemiştim. Hatta bunun büyüklüğü de 7'ye kadar çıkacak demiştim. Henüz 7'yi görmedik ama depremler bir batıda, bir doğuda vurmaya devam ediyor ve edecek.

* Türkiye'nin tamamı şu anda gergin. Saruhanlı'daki depremi nasıl okumak gerekiyor? Daha önceki Akhisar Kırkağaç kırığı hareketlenerek depremin biraz daha büyüğünü görmüştük.

* Bu kuzeydeydi. Burada Balıkesir Sındırgı'ya doğru göçük söz konusuydu. Oralardan, yani kuzey ucundan kuşkulanmıştık. Bu kez güneye sıçradı.

Bu kez Gediz Kırığı ile kesim noktasında buluştu. Gediz kırığı; Denizli, Pamukkale çukurundan başlayıp Alaşehir üzerinden Salihli'ye, Ahmetli ve Manisa üzerinden Ege'ye kavuşuyor.”

GEDİZ GÖÇÜNTÜ ALANI BİRİNCİ DERECEDE

Gediz göçüntü alanının Türkiye'nin birinci derece deprem bölgelerinden birisi olduğunu hatırlatan Ercan şunları dile getirdi:

* Kuzeyden gelen Kırkağaç, Akhisar kesim yerinde Gölmarmara ve Saruhanlı yer alıyor. Bugünkü deprem de bu kavşak noktasına yakın yerde oluştu.

* Daha da büyük olabilirdi. Büyüklük 6,8 – 6,9'a kadar varabilirdi. Bu bölge, bu büyüklükteki bir depreme uzun süredir gebe. Burada bir gerilim yığılımı olduğunu biliyoruz.

* Burası 6'dan küçük depremlerle kendini belirtmeyi sürdürüyor. 6'dan daha büyük bir depremi bir türlü üretemiyor. Ama gelecekte üretecektir. Bunun yüzde 33 gibi bir olasılığı var.

EGE ŞU ANDA GERGİN

Ege'nin gergin olduğu yerlerin doğu – batı doğrultusunda olan ovalıklar, yani büyük ve küçük Menderes çukurları, Gediz ve Bakırçay çukurları olduğunu da sözlerine ekleyen Ercan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Buralarda orta ya da büyük olursa benim için şaşırtıcı olmaz. 5,5'lu deprem bu bölgedeki yapı niteliğine bakacak olursak yıkımsız geçmesi gerekiyor.

* Sadece kırsal alanlarda kötü yapılarda yıkım beklenir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusunda bir şey söyleme olasılığı yok.

* Ancak beklentim bunun arkasından 15 gün boyunca 4 ile 5,2'ye varan depremler görmek mümkün. Ege depremleri sığ olması nedeniyle yakın illerde de daha fazla hissediliyor.

BUNDAN SONRAKİ BEKLENTİ

Türkiye genelindeki deprem olasılıklı yerler konusunda da görüşlerini belirten Övgün Ercan, “Yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu Kırığı üzerinde beklentim var. Türkiye 7'lik bir depreme gebe ama nereden vurabilir söylemek mümkün değil. Doğu da gergin. Kars, Bingöl, Hakkari, İran, Nahcivar, Gürcistan ve Ermenistan üçgeni ciddi gerginlik yaşıyor. Batı Anadolu'da ki 7 oranında deprem oranı ise yüzde 33” diye konuştu. (SÖZCÜ)