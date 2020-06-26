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26 Haz 2020 - 12:40- Gündem G: 26 Haz 2020 - 12:45

Hürriyet’in neden çağrılmadığı belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un bugün ilimizde gerçekleştirdiği Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı’na 11 ilçe belediye başkanı katılım sağlarken, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise davet edilmediği için katılmadı. Hürriyet’in neden çağrılmadığı belli oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı için bugün ilimize geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 11 ilçe belediye başkanı katılım sağladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in neden katılmadığı merak edilirken bakanlık yetkililerinden alınan bilgi ve iddialara göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit için Bakan Kurum’la yakın zamanda bir araya geldikleri, burada yapılan görüşmede İzmit’in konuşulduğunu bu yüzden bakanlık tarafından çağrılmadığı ifade edildi.

26 Haz 2020 - 12:40 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Kartepeyi Sevenler Gru - bırakın bu işleri açıklamaya bak yazık çokooookkkk yazık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 14:28
04

İbrahim - Ne alakası var kardeşim niye bu ayrımcılık Allah Allah..Bir belediye temsil ediyor bu kadın.Ceditten başka sorun, proje yokmu İzmit'te.Bırakın bu ideolojik ayrımcılığı ve siyasi beklentileri,koskoca bakan bir kadından mı korkuyor???

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 14:25
03

Mehmet Kurt - Bunlar oturur konuşur konuşmaktan başka iş bilmezler Fatma başkan çalışır üretir İzmit yanında Fatma başkan çalışmalarınızda başarılar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 14:20
02

Gerçek Osmanlı - Chp li belediye olduğu için çağrılmamıştır,gerisi yalan akp politikası her yerde aynıdır.Bendesen evet değilsen hayır,bilmeğenmi var artık akp nin bu ayrımcı politikasını çok ayıp bu durumu akp lilerde kınamalı,tarafsız özgür basınlar yazmalı aslında olay büyük bir olay yazıkk

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 14:05
01

Kurumsallıktan Uzak - Toplum menfaati söz konusu olduğu zaman, kişesel menfaatten vazgeçemediğimiz sürece adam olma ihtimalimiz çok zayıf. Her türlü fikri anlayacak ve gereken karşı fikri üretecek derinliğe sahip olmadğımız zaman, en kısa yol hemen ötekileştirmek. Bu da acizliğin göstergesi maalesef.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 26 Haziran 12:55
Diğer 4 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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