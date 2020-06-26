Hürriyet’in neden çağrılmadığı belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kocaeli İl Koordinasyon Toplantısı için bugün ilimize geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 11 ilçe belediye başkanı katılım sağladı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in neden katılmadığı merak edilirken bakanlık yetkililerinden alınan bilgi ve iddialara göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit için Bakan Kurum’la yakın zamanda bir araya geldikleri, burada yapılan görüşmede İzmit’in konuşulduğunu bu yüzden bakanlık tarafından çağrılmadığı ifade edildi.