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26 Haz 2020 - 12:48- Gündem G: 26 Haz 2020 - 12:49

Uyuşturucunun zararları Gebze'de konuşuldu

Gebze Belediye’si ev sahipliğinde düzenlenen programda Başkanı Zinnur Büyükgöz, uyuşturucu kullanımının zararlarına dikkat çekti.
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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü vesilesiyle düzenlenen programa ev sahipliği yaptı. Gebze Belediyesi bahçesinde sosyal mesafe kuralına riayet edilerek düzenlenen programa konuk olarak İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Yeşilay Şube Başkanı Salih Işık, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdiresi Kadriye Aytemiz, Uzman Psikolog Esra Coşkun katıldı.

Soru-cevap şeklinde sohbet ortamında düzenlenen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak da yayınlanan programda söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Uyuşturucu kullanımına bağlı zararlar, sadece kullanıcı ile sınırlı sağlık zararlarından ibaret değildir. Sağlık zararlarının yanı sıra çoğu zaman kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki, ekonomik zararları da beraberinde getirmektedir. Bu mücadelede, sosyal ve psikolojik yönüyle, yerel yöneticiler olarak bizlere önemli sorumluluklar ve yükümlülükler düşmektedir. Uyuşturucu simsarlarının ana hedefi olan, geleceğimizin teminatı gençlerimizi korumak, kollamak ve gelişimlerine katkı sunmak bizlerin ana görevidir. Silahlı terör neyse, uyuşturucu terörü de odur. Ülkemizin aydınlık geleceğinin teminatı gençlerimiz asla yalnız değiller. Genç arkadaşlarım yalnız olmadıklarını ve olmayacaklarını bilsinler. Biz varız” dedi.

Başkan Büyükgöz’ün ardından söz alan İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili de konuşmasında uyuşturucu satıcılarına karşı ilçede yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi ve verileri paylaştı. İlçe Müdürü Bilgili son 18 ayda narko timlerin başarılı çalışmaları kapsamında 163 olayda 221 kişinin gözaltına alındığını, işlem yapılan 191 kişinin de tutuklandığını dile getirdi. Bilgili, emniyet güçlerinin uyuşturucuyla mücadelede sahada ve alanda çalışmalarına ara vermeden devam edeceğinin de altını çizdi.

Emniyet müdürünün ardından söz alan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da konuşmasında, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi. Konuşmacılar Yeşilay Şube Başkanı Salih Işık, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdiresi Kadriye Aytemiz, Uzman Psikolog Esra Coşkun da ilçe genelinde gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması konusunda kendi alanları kapsamında paylaşımlarda bulundular.

26 Haz 2020 - 12:48 - Gündem

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