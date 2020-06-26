İzmit Kent Konseyi’nden Ergüney’e ziyaret

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yürütme Kurulu Üyesi Tülin Keçeci Güngör, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’i makamında ziyaret ederek, devam eden pandemi süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, ilimizdeki tüm sağlık kurum ve personelleri ile ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve başarılı olduklarını söyledi. İkinci bir salgın dalgası yaşamamak ve vaka sayısını alt seviyelere düşürebilmek için, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına uyulması gerekliliğine vurgu yaptı.
EROL, KENT ADINA TEŞEKKÜR ETTİ
İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise virüsten korunmak için alınacak tedbirler ve korunma yöntemleri hakkında birçok farkındalık çalışması yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in, inşaatı tamamlanmakta olan Kocaeli Şehir Hastanesi hakkındaki bilgi aktarımının ardından, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yaşanan pandemi sürecinde üstün fedakarlıklar gösteren tüm başhekim, doktor, hemşire, hastabakıcı, temizlik personelleri ve 112 Acil çalışanları ile kan merkezlerinde görev yapan sağlık ekiplerine, İzmit halkı adına teşekkür ederek, şükranlarını sundu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.