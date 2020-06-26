İzmit Kent Konseyi’nden Ergüney’e ziyaret

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve Yürütme Kurulu Üyesi Tülin Keçeci Güngör, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’i makamında ziyaret ederek, devam eden pandemi süreci ile ilgili bilgi alışverişinde bulundu. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, ilimizdeki tüm sağlık kurum ve personelleri ile ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ve başarılı olduklarını söyledi. İkinci bir salgın dalgası yaşamamak ve vaka sayısını alt seviyelere düşürebilmek için, sosyal mesafe, maske kullanımı ve kişisel hijyen kurallarına uyulması gerekliliğine vurgu yaptı.

EROL, KENT ADINA TEŞEKKÜR ETTİ

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise virüsten korunmak için alınacak tedbirler ve korunma yöntemleri hakkında birçok farkındalık çalışması yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirtti. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney’in, inşaatı tamamlanmakta olan Kocaeli Şehir Hastanesi hakkındaki bilgi aktarımının ardından, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, yaşanan pandemi sürecinde üstün fedakarlıklar gösteren tüm başhekim, doktor, hemşire, hastabakıcı, temizlik personelleri ve 112 Acil çalışanları ile kan merkezlerinde görev yapan sağlık ekiplerine, İzmit halkı adına teşekkür ederek, şükranlarını sundu.