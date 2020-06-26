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26 Haz 2020 - 13:07- Gündem G: 26 Haz 2020 - 13:11

İzmit Kent Konseyi, Gültekin'i ziyaret etti

İzmit Kent Konseyi, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir’i ziyaret etti.
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İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yürütme kurulu üyeleri Tülin Keçeci Güngör, Erdoğan Göçer, Av. Emrah Toker ve İKK Gençlik Meclisi Başkanı Av. Ezgi Çalışkan, illerde çoklu baro kurulmasına olanak sağlayan yasa değişikliğine karşı yapılan Savunma Yürüyüşüne katılan Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir’i makamında ziyaret etti.

"BU KENTTE YAŞAMAKTAN ONUR DUYUYORUM"

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir, “baroların bölünmesi, bu konuda değişiklik yapılması kırmızı çizgimizdir. Çoklu baro dayatması, sadece baroların bölünmesi, savunmanın etkisiz hale getirilmek istenmesiyle ifade edilemez. Bu ülkede yaşayan her insanın, temel hak ve özgürlükleri, demokrasi, hukukun üstünlüğüne erişim hakkına yöneliktir. Gönlümüz isterdi ki, bu haklı ve yasal yürüyüşümüz bir engelleme ile karşılaşmasın. Ama yılmadık. Direnç gösterdik. Amacımız olan Anıtkabir’e ulaştık. Sesimizi tüm ülkeye duyurduk. Bu esnada, tüm kentin, meslek örgütlerimizin, tüm meslektaşlarımızın, hemşerilerimizin, yani sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Yüzlerce destek mesajı ve telefonu aldık. Bu bize büyük güç verdi. Bu kentte yaşamaktan, Kocaeli Barosu Başkanı olmaktan onur duyuyorum” dedi.

"BARONUN YANINDAYIZ"

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ise “Baroların savunma hakkının koruyucusu olduğunu, çoklu baro yapılanmasının, baroların kamusal gücünü ortadan kaldırarak, işleyişin yavaşlaması başta olmak üzere, daha birçok sorunu da beraberinde getireceğini belirtti. Kanun koyucuların, her alanda olması gerektiği gibi, ortak aklı öne çıkarmasını önemsiyor, ülke çıkar ve gerçeklerini gözetmeden, baro ve mensupların fikirlerini almadan, yeni bir yasa değişikliğine gidilmesini doğru bulmuyoruz. Bu anlamda, illerde çoklu baro kurulması, seçim sisteminin değiştirilmesi ve baroların yetkilerinin sınırlandırılması karşı baro başkanlarının yapmış olduğu yürüyüşü, demokrasi ve hukuk tarihimiz açısından çok değerli ve
onurlu bir duruş olarak değerlendiriyoruz. Bu yürüyüşe katkı koyan ve İzmit Kent Konseyi kurumsal üyesi olan Kocaeli Barosu Başkanı
Bahar Gültekin Candemir olarak sizi, saygın yönetiminizi ve tüm meslektaşlarınızı kutluyor, itirazlarınıza, itirazımızı katıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yanınızda olacağımızı bilmenizi istiyoruz” dedi.

26 Haz 2020 - 13:07 - Gündem

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