Kocaeli’nin kaderi değişiyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün ilimize bir dizi program için geldi. Kurum, ilk olarak Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek burada Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, 11 ilçe belediye başkanı,bürokratlar ve Kömürcüler OSB yetkilileri katılım sağladı. Kongre Merkezi’nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

“KOCAELİ’DE ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRDİK”

Toplantının ardından basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Kurum, “Kocaeli için projeleri görüşme, sorun problemler neyse bunları istişare ettik. Ülkemiz deprem bölgesi. Kocaeli’nin geçmişte çok önemli acılar yaşadığı ve bu noktada depreme hazırlıklı şehir çalışmalarını o günden beri sürdürmeye gayret ediyoruz. Kocaeli hem Gölcük ilçesinde hem de diğer ilçelerde çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Ülkemiz, iklim değişikliğinin etkilerini net bir şekilde hissetmektedir. Bize düşen topyekûn hareket etmek. Bu bir ilçenin, bir ilin tek başına yapabileceği bir çalışma değil. Vatandaşımızla bu güne kadar hep birlikte hareket ettik. Bütün destekleri ekibimizle birlikte vermeye gayret gösteriyoruz” dedi.

KÖRFEZ VE DERİNCE’DE TOKİ ÇALIŞMASI

Kurum sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi; “Depremle alakalı her ilçemizde çalışmalar yürütüyoruz. Körfez ilçesinde rezerv alanında bin 300 rezerv konutu üreteceğiz. 97 bin metrekare alanda üreteceğiz. Barbaros, Güney Mahallesi dediğimiz yerde TOKİ ile çalışmaları yapacağız.Derince Belediyemizin Deniz Mahallesi’ndeki vatandaşlarımıza teklif edeceğiz. Rızaları olması kaydıyla bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapmayı planlıyoruz. Vatandaşımız, ister yerinde ister bizim göstereceğimiz alanda dönüşümünü sağlayabilecek. Ekim ayı içerisinde rezerv konutların ihalesini yapacağız. Deniz Mahallemizdeki planlama çalışmasını en geç 3 ay içerisinde Büyükşehir belediyemiz bakanlık ile birlikte tamamlayıp vatandaşlarımıza bu imkanı vermiş olacak.

CEDİT’İ ANLATTI

İzmit Cedit Mahallesi daha önce ilçe belediyemizle görüştük. Kentsel dönüşüm çok zor bir süreç. Sadece ilçe belediyesinin gücünün yetme imkanı maalesef yok. Büyükşehrin, bakanlığın desteğiçok önemli.İlçe belediyemizin de yaşadığı zorluklar nedeniyle alıyoruz ve büyükşehir belediyemiz ve bakanlığımız bu projede vatandaşımıza verilmesi gereken her türlüdesteği veriyoruz. Katları azaltıyoruz. İzmit ve Kocaeli’ye yakışacak yatay mimari dediğimiz 4-5 katı geçmeyen projeyi Cedit Mahallesi’ne uygulayacağız. Bu da örnek bir dönüşüm olacaktır. Bu ihaleyi de TOKİ Başkanlığı 1150 konut olarak tasarımını yaptılar. İnşallah yıl sonuna kadar ihaleyi gerçekleştireceğiz.

KENT GENELİ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Hacıhızır Mahallesi’ndeki riskli alan ile ilgili vatandaşlarımız yoğun talep doğrultusunda büyükşehrimizin de el birliğiyle kaldırılmasını istiyorlar. Yapılacak incelemeler neticesinde riskli alan Temmuz ayı içerisinde kaldırılıp, bakanlığımız sorunları çözmüş olacak. Veliahmet Mahallesi’ndeki planlama çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah o problemi de çözmüş olacağız. Gölcük Denizciler Mahallesi’nde konutlarımız tamamlanmak üzere. Örnek bir dönüşüm oldu. Kısa sürede tamamlayıp evlerini teslim etmiş olacağız. Merkez Mahallesi’nde de talepleri alıyoruz. Bu talepler doğrultusunda doğru bir planlamayla dönüşüm çalışmasını başlatıyor olacağız. Derince Yenikent’te belediyemiz kentsel dönüşüm projesine başladı. 418 konut üretiyoruz. Yenikent’teki bu dönüşüm sürecini de belediyemizlebirlikte yürütüyoruz. Kandıra Akdurak Mahallesi’nde vatandaşlarımızla görüşme başlatacağız; orada da bir dönüşüm talebi var. Belediyelerimizle birlikte yürütüyoruz.

KÜÇÜK SANAYİ ŞEHİR DIŞINA

Şehrin içindeki küçük sanayileri de dönüşüm kapsamında şehrin dışına alma projemiz var. Gebze ve büyükşehir belediyemizle bir proje yürütüyoruz. 396 bin metrekarelik alanda 100 bin metrekare sanayi sitesi inşası yapacağız. Burada da şehrin içinde kalmış küçük sanayilerin taşınma sürecini yapacağız. Bu projelerin başlaması ile ilgili ihaleyi inşallah bu yıl içerisinde yapacağız. Rezerv sanayi alanlarına sanayimizi taşımak, hem sanayi esnafına hem de kentimize daha iyi hizmet edecek bir alan oluşturacağız. 50 bin sosyal konut projemizle 800, 100 bin sosyal konutla 3 bin konutu depreme karşı dayanıklı konutlar olarak Kocaelimize kazandıracağız. Kuralarımız çekildi.

2 BUÇUK MİLYON METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ

Kocaeli’de devam eden 9 Milletbahçesi var.Bu projeler bittiği zaman yaklaşık 2 buçuk milyon metrekarelik yeşil alanı Kocaelimize kazandırmış olacağız. Çok önemli bir miktar. 7 tanesini bakanlık olarak biz, 2 tanesi de büyükşehir belediyemiz yapacak. Gebze’de Cumhurbaşkanımızın söz verdiği 573 bin metrekarelik alanın tahsis işlemlerini yürütüyoruz. Projelerimiz bitme safhasına geldi. Burada bir Milletbahçesi inşa edeceğiz. Derince’de stadımızın olduğu alan çok merkezi. 17 Ağustos’ta ihalesini gerçekleştiriyoruz. Buraya bir pazar alanı inşa edeceğiz. Mahallemizin bir pazar alanına inşa edeceğiz.

İZMİT FUARI YIL SONUNU KADAR İHALEDE

Gölcük’te 18 Ağustos’ta millet bahçemiz ihale ediliyor. Dilovası’nda Ağustos ayında ihalemizi gerçekleştireceğiz. İzmit’te fuarın olduğu alanda 200 bin metrekarelik alan. Bu alanı da Kocaeli’mize kazandırıyoruz. Bunu da bakanlığımız TOKİ eliyle yürütecek ve inşallah projeler yılsonuna kadar tamamlanacak. Körfez Millet Bahçemiz çalışmaları başladı. Büyüşehir Belediyemizin de yürüttüğü Darıca ve Hünkar Çayırı var. Atalarımızın bize bıraktığı değerlere, eserlere sahip çıkma adına o bölgede çalışma yapacağız. Vatandaşımız 7 gün 24 saat faydalanabileceği bir alanı büyükşehir belediyemize tahsis ettik.

YÜRÜYÜŞ YOLU’NDA 20 MİLYONLUK ÇALIŞMA

İzmit merkezde, şehrin en yoğun kullanıldığı alanda, eski tren yolumuzun bulunduğu alanda tüm sokağı iyileştiriyoruz. Cepheleri iyileştirmek için büyükşehir belediyemizle proje yürütüyoruz. 20 milyon bedelli projede 10 milyonu hibe 10 milyonu kredi olmak üzere İlBank Genel Müdürlüğümüz ile büyükşehir projeyi yürütecek; şehrin merkezinde çok önemli bir alanı ihya etmiş olacağız.Kocaeli’de otoban kenarında gürültü kirliliği var. Büyükşehir ile birlikte yürüttüğümüz projebitmek üzere. İnşallah bu yıl içerisinde proje başlamış olacak.

ATIK SU ARITMA TESİSİ GÜNDEMDE

Körfez, Derince ilçemizde hem Körfezimizin hem de Derincemizin altyapısını yürütmek için büyükşehrimizle proje yürütüyoruz. Büyükşehre finansman sağlandı. İnşallah en kısa sürede yapılacak. Kocaeli’de 22 atık su arıtma tesisimiz var. Yüzde yüz başarı sağlamış durumdayız. Mavi bayraklı plajlarımız var. Yaşanabilir bir Kocaeli için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

KÖMÜRCÜLER OSB KAMULAŞTIRILIYOR

Dilovası ilçemizde Kömürcüler OSB’nin taşınacağını ifade etmiştik. Bugün yönetimle görüşme yaptık. Bu alanda artık kömürcülük faaliyetlerin yapılmasına izin vermeyecek adımları atıyoruz. Yeni bir planlama yaparak, Tavşancıl’ın üzerinde hem Kömürcüler OSB’nin üzerinde olduğu alanda hem de diğer alanda kamulaştırma sürecini başlattık. Dilovası’na, Koaceli’ye yakışır yeni bir şehircilik çalışması başlatıyoruz. 2 bin 500 konutun ihalesini bu yıl yapacağız. Dilovası’nda vatandaşımızın hem gürültü, hem de hava kirliliği yaşadığı ilçede vatandaşlarımızın rızasını alarak dönüşüm projesini yürüteceğiz. Önümüzdeki hafta itibariyle 50 milyon lira büyükşehre aktarıyoruz. Bu çalışmalarımız güçlü Türkiye güçlü Kocaeli mantığında. Tüm ekibimizle birlikte de vatandaşımızın daha iyi şartlarda yaşaması adına Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifesto kapsamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

HÜRRİYET NEDEN ÇAĞRILMADI?

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Cedit için Bakan Kurum’la yakın zamanda bir araya geldikleri, burada yapılan görüşmede İzmit’in konuşulduğunu bu yüzden bakanlık tarafından Hürriyet çağrılmadığı ifade edildi.