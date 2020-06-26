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26 Haz 2020 - 13:36- Gündem G: 26 Haz 2020 - 13:43

İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke

Oxford Üniversitesi, koronavirüste (Covid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.
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Pek çok ülkenin geçtiğimiz aylarda salgına karşı aldığı önlemlerin bir kısmını gevşetmesi corona virüsün bir ikinci dalgaya neden olup olmayacağını tartışmaya açtı.  İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından Oxford Üniversitesi, koronavirüste (Covid-19) ikinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülkeyi açıkladı.  Bu açıklamaya göre koronavirüs pandemisinde  ikinci dalganın yaşanma ihtimalinin en yüksek olduğu 10 ülke sırasıyla; Almanya, Ukrayna, ABD, İsviçre, Bangladeş, Fransa, İsveç, İran, Endonezya ve Suudi Arabistan oldu.  İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi, bu sonuçlara 45 ülke ve 25 bin vaka üzerinde yaptığı araştırma ile ulaştı. 

NTV'nin haberine göre, Türkiye, Belçika, Kanada, Polonya, Pakistan, BAE, Belarus, İtalya, İspanya, Singapur ve Hollanda ise tedbirlerin gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında büyük artışların görülmediği ülkeler olarak gösterildi.

26 Haz 2020 - 13:36 - Gündem

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