O sokak artık hem ‘Güzel’ hem de daha güvenli

Özellikle otobüs duraklarına ulaşmak için çalılık ve dik olan yolu kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, yapılan merdivenle birlikte duraklara daha rahat gidebilecek. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan merdivenle birlikte vatandaşlar, kapalı olan engebeli yoldan kurtulup güvenli bir şekilde Eski İstanbul Caddesi’ne ulaşabilecek.

GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ

Dar, engebeli ve çalılık olması dolasıyla özellikle çocuklar için tehlike yaratan yol ekiplerin yaptığı merdivenle birlikte güvenli ve düzenli hale getirilerek ana caddeye bağlandı. 120 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki merdivenin yapımında 28 metreküp beton kullanıldı. Ana caddeye olan ulaşımları merdiven sayesinde ciddi bir şekilde rahatlayan Güzel Sokak sakinleri de Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.