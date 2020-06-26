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26 Haz 2020 - 14:41- Gündem G: 26 Haz 2020 - 14:43

İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı Kurban Bayramı’na hazır

İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nı yaklaşan Kurban Bayramı için hazır hale getirdi
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İzmit Belediyesi, Modern Hayvan Pazarı’nı İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda kurban alışverişini yapması için yaklaşmakta olan Kurban Bayramı’na hazırladı. İzmit Belediyesi yetkilileri, Covid-19 nedeniyle dezenfekte çalışmalarının gerçekleştirildiği Modern Hayvan Pazarı için kurbanlık hayvan satıcılarının ön kayıtlarının alınacağını ve ön kayıt yaptıranların taleplerinin değerlendirilip, tahsis işlemlerinin yapılacağını duyurdu. Yaklaşık 22 dönümlük bir alan üzerine kurulu bulunan pazar içerisinde 1400 adet büyükbaş ve 1800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvanın satışa sunulabildiği 90’dan fazla padok bulunuyor.

PAZARDA COVID-19 TEDBİRLERİ

İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının koronavirüs tehdidinden korunması için İzmit Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilerek hazır hale getirilen pazarda, satış süresince dezenfekte çalışmaları devam edecek. Vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını amaçlayan İzmit Belediyesi, pazarın giriş ve çıkışına araçlar için dezenfekte tünelleri yerleştirdi.

MODERN HAYVAN PAZARI

Bayram için hazırlanan Modern Hayvan Pazarı’nda hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, gebe hayvanların tespiti için gözlem bölümleri, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanalları yer alıyor.

HAYVAN SATICILARINA KİRA BEDELİ MÜJDESİ

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet geçen yıl yapılan indirimlerle pazar yerindeki satış yerlerinin kira bedellerinin, pazarın açıldığı yıldan daha da ucuza çekildiğini belirterek, hayvan satıcıları arasında sevinç yaratmıştı. Başkan Hürriyet, bu yıl da artan kurbanlık hayvan fiyatlarına rağmen, kurban satış yerlerinin Covid-19 nedeniyle geçen yıl ki fiyatlardan tahsis işlemlerinin yapılacağını belirtti.

26 Haz 2020 - 14:41 - Gündem

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