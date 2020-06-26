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26 Haz 2020 - 14:42- Gündem G: 26 Haz 2020 - 14:43

Fethiye Caddesi şampiyonluğa hazır

3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor’umuz şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken, İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi’ni kutlamalar için hazır hale getiriyor
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Kentimiz en önemli markası Kocaelispor, 18 Temmuz’da deplasmanda Fatsa Belediyespor karşılaşmasının ardından 3. Lig 2. Grup’ta sürdürdüğü liderliğini şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Bütün kent bu maça kilitlenirken, İzmit Belediyesi olası şampiyonluk halinde kutlamaların adresi olan Fethiye Caddesi’ni yeşil siyah bayraklarla donattı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’ne asılan bayraklarla şampiyonluk kutlamalarına şimdiden başladı.

FETHİYE’DE KUTLAYALIM

Kocaelispor’un kazanıp, Turgutluspor’un puan kaybetmesi durumunda Kocaelispor 18 Temmuz’da şampiyonluğunu ilan edecek. İçerideki hiçbir maçı kaçırmayarak, Kocaelispor sevgisini her fırsatta dile getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “En başından beri, ‘Şampiyonluk gelsin bu sene, kutlayalım Fethiye’de’ diyoruz. Biz şampiyonluğa en başından beri inanıyoruz. İnşallah 18 Temmuz’da şampiyonluğumuzu, yeşil siyaha boyanmış bayraklar altında Fethiye Caddesi’nde tüm kent olarak coşkuyla kutlayacağız” dedi.

26 Haz 2020 - 14:42 - Gündem

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