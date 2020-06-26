Fethiye Caddesi şampiyonluğa hazır

Kentimiz en önemli markası Kocaelispor, 18 Temmuz’da deplasmanda Fatsa Belediyespor karşılaşmasının ardından 3. Lig 2. Grup’ta sürdürdüğü liderliğini şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Bütün kent bu maça kilitlenirken, İzmit Belediyesi olası şampiyonluk halinde kutlamaların adresi olan Fethiye Caddesi’ni yeşil siyah bayraklarla donattı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Fethiye Caddesi’ne asılan bayraklarla şampiyonluk kutlamalarına şimdiden başladı.
FETHİYE’DE KUTLAYALIM
Kocaelispor’un kazanıp, Turgutluspor’un puan kaybetmesi durumunda Kocaelispor 18 Temmuz’da şampiyonluğunu ilan edecek. İçerideki hiçbir maçı kaçırmayarak, Kocaelispor sevgisini her fırsatta dile getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “En başından beri, ‘Şampiyonluk gelsin bu sene, kutlayalım Fethiye’de’ diyoruz. Biz şampiyonluğa en başından beri inanıyoruz. İnşallah 18 Temmuz’da şampiyonluğumuzu, yeşil siyaha boyanmış bayraklar altında Fethiye Caddesi’nde tüm kent olarak coşkuyla kutlayacağız” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.