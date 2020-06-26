Murat Barış alt yapıyı dinledi

Kocaelispor’da 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış teknik alt yapı ekibine “Hepinizin emeğine yüreğinize sağlık. Alt yapımızdaki başarılı tablodan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek istiyor ve ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, eksikliklerinizi bilmek istiyoruz” dedi. Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ile teknik adamlar Yusuf Yazıcı, Uğur Soykan, Ercan Ağaçe, Murat Tiraki, Emre Denizli ve Kerem Nazlıgül alt yapıdaki faaliyetlerin daha standart bir hale gelmesi adına görüşlerini bildirdi. Son derece yararlı geçen toplantıda bu sezon çok başarılı işlere imza atan alt yapı ekibi de moral bulmuş oldu.