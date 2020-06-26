Murat Barış alt yapıyı dinledi

Kocaelispor’da 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış teknik alt yapı ekibine “Hepinizin emeğine yüreğinize sağlık. Alt yapımızdaki başarılı tablodan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizi dinlemek istiyor ve ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, eksikliklerinizi bilmek istiyoruz” dedi. Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ile teknik adamlar Yusuf Yazıcı, Uğur Soykan, Ercan Ağaçe, Murat Tiraki, Emre Denizli ve Kerem Nazlıgül alt yapıdaki faaliyetlerin daha standart bir hale gelmesi adına görüşlerini bildirdi. Son derece yararlı geçen toplantıda bu sezon çok başarılı işlere imza atan alt yapı ekibi de moral bulmuş oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.