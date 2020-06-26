Gençler hocaları ile hasret giderdi

Yine takımın alt yapısından yetişen Onur Öztonga ile Gökdeniz Bayrakdar da hocalarını ziyaret ettiler. Gençler ve hocalarının kısa süreli konuşmalarının ardından Murat Barış, Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve tüm yaşgruplarının teknik sorumluları ile tesisin toplantı odasında genel sezon değerlendirmesi yaptı. Saat 18.45 gibi başlayan toplantı 21.00’e kadar sürdü.