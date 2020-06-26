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26 Haz 2020 - 14:56- Spor G: 26 Haz 2020 - 14:58

Gençler hocaları ile hasret giderdi

Kocaelispor 2. Başkanvekili ve Basın Sözcüsü Murat Barış’ın Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve ekibi ile yaptığı toplantı öncesinde tesislerin bahçesinde bir araya antrenörler ile alt yapıdan A takıma alınan genç futbolcular Yiğit Canguru, Doğukan Kaya, Mervan Yusuf Yiğit, Onur Alp Sarman ve Haşim Arda hasret giderdi.
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Yine takımın alt yapısından yetişen Onur Öztonga ile Gökdeniz Bayrakdar da hocalarını ziyaret ettiler. Gençler ve hocalarının kısa süreli konuşmalarının ardından Murat Barış, Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve tüm yaşgruplarının teknik sorumluları ile tesisin toplantı odasında genel sezon değerlendirmesi yaptı. Saat 18.45 gibi başlayan toplantı 21.00’e kadar sürdü.

26 Haz 2020 - 14:56 - Spor

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