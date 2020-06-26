Gençler hocaları ile hasret giderdi

Yine takımın alt yapısından yetişen Onur Öztonga ile Gökdeniz Bayrakdar da hocalarını ziyaret ettiler. Gençler ve hocalarının kısa süreli konuşmalarının ardından Murat Barış, Alt Yapı Koordinatörü Aydın Günaydın ve tüm yaşgruplarının teknik sorumluları ile tesisin toplantı odasında genel sezon değerlendirmesi yaptı. Saat 18.45 gibi başlayan toplantı 21.00’e kadar sürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.