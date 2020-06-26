Şimdi ipleri sıkma zamanı

TFF’den 2. Lig ve 3. Lig için yapılan “Devam” açıklamasının ardından Kocaelisporlu teknik ekip ve futbolcular da lig havasına kendilerini adapte etmeye başladı. Karar açıklanmadığı için antrenmanların temposu nispeten düşük olurken bundan böyle çalışmalardaki tempo dozu da artacak. Kocaelispor’un 18 Temmuz’a kadar maç temposunu yakalayacağı düşünülüyor.

GENÇ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI

Körfez Kocaelispor Brunga Tesisleri’nde önceki akşam yapılan antrenman dar alanda 5’e 2 top kapma çalışması ile başladı. Ardından futbolcular saha etrafında dayanıklılık koşularına geçti. 3 set halinde yapılan bu çalışmanın ardından antrenman ayak tenisi maçları ile sona erdi. Antrenmanı Kocaelispor 1. Başkanvekili Bekir Halefler de takip etti. Öte yandan Kocaelispor alt yapısındaki futbolcuların Kocaelispor Körfez Brunga Tesisleri’nde antrenmanlar yapacağı ve Kocaelispor A takımı ile de hazırlık maçları yapılacağı belirtildi.