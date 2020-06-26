Karamürsel’de teknelerde tutulan balıklar tezgahları süslüyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında balıkçılıkla ilgili uygulanan sınırlandırmaların belirli kurallar çerçevesinde kaldırılmasının ardından Karamürselli balıkçılar hamsi ve istavritle dönüyor. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avlanan balıkçılar için 15 Nisan’da av yasağının başlamasının ardından Karamürsel’deki balık ihtiyacı küçük teknelerle karşılanıyor. Gece ve gündüz denize açılan küçük tekne balıkçıların avladığı hamsi, istavrit, mezgit ve çinekop tezgahlarda satışa sunuluyor.

“HER ZAMAN TAZE BALIK VARDIR”

Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdoğan Aksoy, 15 Nisan av yasağına rağmen küçük tekne balıkçılarının avlanmaya devam ettiğini belirterek “Balıkçılar tezgahlara taze balık yetiştirmek için gece yarısı mesailerine başlıyor. 5-12 metre büyüklüğündeki teknelerle gündüz de ava devam ediyor. Vatandaşlarımız av yasağı olduğu için balıkların buzhanelerden alındığını, taze olmadığını düşünüyor. Bu yanlıştır. Tezgahlarda her zaman taze balık var. Vatandaşlarımız güvenle tezgahlardaki balıkları alıp tüketebilir” dedi.

“12 METREYE KADAR AĞ ATIYORLAR”

Balıkçı Şahin Ersan, her gün avlanan balıkları taze olarak tezgahlarında satışa sunduklarını ifade etti. Vatandaşların av yasağıyla birlikte ‘taze balık olmayacağı’ düşüncesine kapıldığına dikkati çeken Ersan, “15 Nisan’dan sonra büyük gırgırlara av yasağı geldi. Yasak var diye ‘balık çıkmayacak, balık olmayacak’ diye bir şey yok. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Şimdi istavrit, hamsi, mezgit ve kefal çıkıyor. Balıklarımız günlük ve taze. 12 metreye kadar olan tekneler denize ağ atmaya devam ediyor” dedi.

BALIK FİYATLARI

Hamsi: 25-30 TL

Sardalya: 20 TL

İstavrit: 35-40 TL

Tekir: 60 TL

Torik: 80-100 TL

Çipura: 45 TL

Levrek: 45 TL

Somon: 45 TL

Mezgit: 30 TL

Palamut (tane): 50 TL

İthal Uskumru (tane): 15 TL