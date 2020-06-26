Gölcük’teki sağlık yatırımları sırayla hizmete giriyor

Gölcük’te dev sağlık yatırımlarından Yeni Devlet Hastanesi’nin inşaatı hızla devam ediyor. Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi’nin dış cephesi yapılıyor. Necati Çelik Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası inşaatı tamamlanırken Ek Hizmet Binası ise temmuz ayında hizmete girecek. 112 Acil Servis Binası inşaatı son aşamada iken yapımı biten Yunus Emre Sağlık Merkezi de kısa süre içinde faaliyete geçecek.
YENİ DEVLET HASTANESİ VE EK BİNA
Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, 52 dönümlük alan üzerinde inşa ediliyor. Ana ve ek bina olarak inşa edilen hastane, 45.000 m2 kapalı alana sahip, 300 yataklı A Sınıfı bir hastane olacak. Donanma Caddesi üzerinde bulunan Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi’nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Binanın dış cephe kaplamaları yapıldı. Yeni Mahalle Sağlık Kompleksi eylül ayında tamamlanacak. Gölcük Belediye Meclisi’nin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ile hayata geçen Gölcük 2 No’lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası’nın inşaatı bitme aşamasına geldi.
EK HİZMET BİNASI TEMMUZDA HİZMETTE
Topçular, Örcün ve Saraylı Mahallelerinde yaşayan vatandaşların kullanacağı, Gölcük Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi inşaatı tamamlandı ve çok yakında hizmete açılacak. Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin batı tarafında yer alan ve geçmişte otopark olarak kullanılan yerde, bir koridorla hastane bağlantısı sağlanacak olan Gölcük Devlet Hastanesi Prefabrik Ek Hizmet Binası inşaatında da sona gelinirken temmuz ayında hizmete girecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.