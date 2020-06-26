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26 Haz 2020 - 15:13- Siyaset G: 26 Haz 2020 - 15:15

Gelecek Partisi Kocaeli’de ilçe kongreleri temmuzda

Gelecek Partisi Kocaeli’de partinin kurmayları, ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin bir araya geldiği toplantılarda ilçe kongrelerinin startı verilirken ilk büyük kongrenin eylülde, ilçe kongrelerinin ise temmuzda tamamlanmasının planlandığı açıklandı
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Gelecek Partisi Yerel Yönetimler ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir ile Kocaeli İl Başkanı Ömer Faruk Başaran, ilçe başkanları, il başkanlık divanı ile il yönetim kurulu üyeleriyle ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda konuşma yapan Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, iki hafta boyunca Doğu ve Güneydoğu illerini kapsayan ziyaretleri hakkında bilgiler verdi.

DEPREM BÖLGESİNE GİTTİK”

Bingöl Karlıova’da yaşanan deprem felaketinden hemen sonra bölgeye gidip incelemelerde bulunduğunu belirten Doğan Demir, “O bölgede yaşayan yöneticiler ve vatandaşlarla görüştük. İncelemelerde bulunduk. Moral verdik, yanlarında olduğumuzu hissettirdik. O bölgedeki tüm illerimizi ziyaret ettim. Partimize olan teveccüh inanılmaz derecede iyi, memnuniyet verici” diye konuştu. 

“HUKUKÇULARIN HAK ARADIĞI BİR ÜLKE”

Baroların yaptığı yürüyüşle ilgili konuşan Doğan, “Baroların yürüyüşünde Ankara il sınırında yaşananlar malumunuz. Genel başkan yardımcılarımızla birlikte destek vermek amacıyla yanlarında olduk. Hukuk insanlarının bile hak aramak için yürümek zorunda kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Tüm dünyaya rezil olduk. Yaşananlar ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Bu ülkenin kucaklayıcı, birleştirici bir anlayışa ihtiyacı var” dedi.

İLÇE KONGRELERİ TEMMUZDA TAMAMLANACAK

İlçe başkanlarına sırayla söz veren Demir ile Başaran teşkilatlanma çalışmalarında gelinen durum hakkında bilgiler aldı. İlçe teşkilatlarını kurup kongrelerini yapabilecek noktaya taşıyan başkanlara teşekkür eden İl Başkanı Ömer Faruk Başaran da üye kayıtları ve kongre takvimiyle ilgili beklentileri dile getirdi. Toplantıda işlemlerin tamamlanarak, ilk yönetim kurulu toplantılarında kongre tarihlerinin netleştirilmesi istendi. İlk büyük kongrenin eylül ayında yapılmasının planlandığı vurgulanarak, ilçe kongrelerinin temmuz ayı içerisinde tamamlanması için yoğun bir çalışma yapılması istendi.

26 Haz 2020 - 15:13 - Siyaset

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