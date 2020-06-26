KADEF’ten Özel Hospital Park Darıca ile protokol

Kocaeli Ağrı Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Yıldırım, Kocaeli’nde bulunan özel hastanelerle indirim anlaşması yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde (KADEF) ile Gebze Medical Park, Gebze Yüzyıl Hastanesi ve Gebze Merkez Prime Hastanesi arasında sağlık protokolü yapıldı. KADEF yönetimi 4’üncü sağlık protokolünü Özel Hospital Park Darıca Hastanesi ile imzaladı. İmza protokolü KADEF Başkanı Ömer Yıldırım ile Başhekim Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Hasan Kalkan tarafından imzalandı. Törende Kurumsal İlişkiler Müdürü Mehmet Fatih Şimşek de yer aldı.

BAŞHEKİM KALKAN’DAN TEŞEKKÜR

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek KADEF Başkanı Yıldırım ve yönetim kurulu arkadaşlarına teşekkür eden Başhekim Kalkan, “Ömer başkanla geçmişe dayalı bir hukukumuz var. Çalışkan ve özverili, tuttuğunu koparan, başarılı bir kardeşim. Kendisinin başkanlık sürecinde güzel projelere imza atacağına inanıyorum. Biz de Özel Hospital Park Darıca Hastanesi ailesi olarak KADEF bünyesindeki tüm derneklerine en kaliteli sağlık hizmeti sunacağız” ifadelerine yer verdi.