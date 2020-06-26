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26 Haz 2020 - 15:15- Gündem G: 26 Haz 2020 - 15:16

Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, hafta sonu gerçekleşecek YKS öncesi sınava girecek olan öğrencilere sürpriz yaptı
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Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği destek ve yaptığı başarılı çalışmalarla Dilovası’nın adını duyuran Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak bu hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere yaptığı sürprizle yüzleri güldürdü.

“SİZLERE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ”

Şayir’in talimatı ile yapılan çalışmada belediye personellerinden oluşan ekipler ilçede YKS’ye girecek olan öğrencilere içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan hediye paketini bizzat öğrencilerin evlerine dağıtarak sürpriz yaptı. Belediye personelleri tarafından dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşı gören öğrenciler bu güzel jest ile sınav öncesi moral bulurken Başkan Şayir’e de teşekkürlerini ilettiler. Sınav girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Şayir, “Biz sizlerin başarılı olacağınıza inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.

26 Haz 2020 - 15:15 - Gündem

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