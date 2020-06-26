Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz

Göreve geldiği günden bu yana eğitime verdiği destek ve yaptığı başarılı çalışmalarla Dilovası’nın adını duyuran Belediye Başkanı Hamza Şayir, son olarak bu hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilere yaptığı sürprizle yüzleri güldürdü.
“SİZLERE İNANIYOR VE GÜVENİYORUZ”
Şayir’in talimatı ile yapılan çalışmada belediye personellerinden oluşan ekipler ilçede YKS’ye girecek olan öğrencilere içerisinde kalem, silgi ve kalemtıraş bulunan hediye paketini bizzat öğrencilerin evlerine dağıtarak sürpriz yaptı. Belediye personelleri tarafından dağıtılan kalem, silgi ve kalemtıraşı gören öğrenciler bu güzel jest ile sınav öncesi moral bulurken Başkan Şayir’e de teşekkürlerini ilettiler. Sınav girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Şayir, “Biz sizlerin başarılı olacağınıza inanıyoruz ve güveniyoruz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.