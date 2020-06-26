Vali Yavuz, günün ilk brifingini AFAD’dan aldı

Göreve başladığı günden itibaren yoğun bir şekilde tebrik ziyaretlerini kabul eden Vali Seddar Yavuz, bir yandan kurumların faaliyetleri, hizmetleri ve projeleriyle ilgili bilgi almaya devam ediyor. Vali Yavuz dün ilk brifing toplantısını AFAD İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, şube müdürleri ile birlikte Makam Toplantı Salonunda; kurumsal yapı, afet hazırlıkları ve yürütülen çalışmalar, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilimiz genelinde yapılan çalışmalar hakkında Vali Yavuz’a kapsamlı brifingde bulundular. Vali Yavuz, özverili çalışmalarda bulunmalarından dolayı AFAD ekibine teşekkür etti.