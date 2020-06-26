Kocaman, Şeker’e Kahvaltı Evi’ni gezdirdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent Meleksuyu Mevkii’nde yapımı bitme noktasına gelen Kartepe Evi Mesire Alanı Projesi hakkında AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker’e bilgi verdi. Belediye Başkanı Kocaman, “Kahvaltı evi mesire alanımızı en kısa sürede hizmete sunacağız” açıklamasında bulundu.

“İLÇEMİZE ZENGİNLİK KATACAK”

“Turizm bakımından zenginliği olan bir ilçeyiz” diyen Belediye Başkanı Kocaman, “Muhteşem manzarasıyla Kartepemize çok yakışacağına inandığımız Kartepe Kahvaltı Evi Mesire Alanı ilçemize çok önemli bir değer katacaktır. Covid-19 salgını sonrasında yeni normalleşme sürecinde yatırımlarımız artarak devam edecektir. Kartepemize zenginlik katacak projelerimiz zaman içerisinde hizmete girmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.