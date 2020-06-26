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26 Haz 2020 - 15:17- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 15:19

Hyundai Motor Avrupa’ya yeni Başkan ve CEO atandı.

Michael Cole, 1 Temmuz 2020’den itibaren Hyundai Motor Europe’un tüm ticari ve üretim operasyonlarından sorumlu kişi olarak göreve başlayacak. Cole, son 11 yılda Hyundai Motor Grubu bünyesinde çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı. Yerine geçtiği Dongwoo Choi, Hyundai’nin Güney Kore’deki merkezine geri döndü.
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Hyundai Motor’dan yapılan açıklamaya göre markanın Avrupa’daki merkezinde 1 Temmuz 2020’den itibaren Başkan ve CEO görevine Michael Cole getirildi. 11 yıl boyunca Hyundai Motor Grubu’nda çeşitli üst düzey yönetici görevlerini yürüten Cole, grup bünyesindeki diğer markanın Amerika ofisi başkanlığından ayrılıp Hyundai’nin Avrupa operasyonlarının başına geçecek.  Daha önceki görevlerinde ülke ve bölge yönetimlerini üstlenen Cole, edindiği tecrübeleri bu sefer Avrupa kıtasındaki başarıyı artırmak için kullanacak.  Daha önce kardeş markanın sırasıyla İngiltere ve Avrupa operasyonlarını da yürüten Cole, strateji ile birlikte satış, pazarlama, ürün ve satış sonrası çalışmalarının bizzat başında yer almıştı.

BÖLGE MERKEZLERİ

Yerine geçtiği Dongwoo Choi ise 2 yıllık görev süresini tamamlayıp Hyundai’nin Güney Kore’deki merkezine geri döndü. Türkiye’nin de geçtiğimiz yıl satış ve üretim operasyonlarıyla dahil olduğu Hyundai Motor Avrupa’nın bölge merkezinin kurulmasında önemli rol oynayan Choi, böylece tüm sorumluluğu Michael Cole’a devretmiş oldu. İngiltere doğumlu Michael Cole, artık Türkiye ve Çekya fabrikalarının üretimini ve tüm Avrupa bölgesindeki operasyonları yürütecek ilk Avrupa kökenli yönetici olacak.

26 Haz 2020 - 15:17 - Ekonomi

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