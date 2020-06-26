Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 15:18- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 15:20

TBB Başkanlığına Aydın yeniden seçildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici yeniden seçildi.

mask

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici yeniden seçildi. Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB’nin önceki gün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını önceki gün yaptı. Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimine ilişkin birlik statüsünün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

PARA VE KREDİ

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandığını ifade ederek, “Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında düzenlemelerde yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar, bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu” değerlendirmesini yaptı.

26 Haz 2020 - 15:18 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

TBB Başkanlığına Aydın yeniden seçildi mask
TBB Başkanlığına Aydın yeniden seçildi
Hyundai Assan Yeni i10 N Line’ın üretimine başladı mask
Hyundai Assan Yeni i10 N Line’ın üretimine başladı
Hyundai Motor Avrupa’ya yeni Başkan ve CEO atandı. mask
Hyundai Motor Avrupa’ya yeni Başkan ve CEO atandı.
Brisa’nın yeni genel müdürü Kürkçü oldu mask
Brisa’nın yeni genel müdürü Kürkçü oldu
PepsiCo fabrikaları, sıfır atıkta % 100 başarı elde etti mask
PepsiCo fabrikaları, sıfır atıkta % 100 başarı elde etti
Benzinde indirim beklentisi mask
Benzinde indirim beklentisi
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik

GALERİ

Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL