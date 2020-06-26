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26 Haz 2020 - 15:19- Ekonomi G: 26 Haz 2020 - 15:20

Tahsilat ertelemesi salgını kapsamıyor

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, olası bir afet durumunda elektrik ve doğal gaz faturalarının tahakkuk ve tahsilatlarının ertelenmesine yönelik uygulamanın koronavirüs dönemini kapsamadığını bildirdi
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Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, Resmi Gazete’de yayımlanan, ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedellerinin Tahakkuk veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik’ ile ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluşabileceğini kaydetti.

AFETLERDE GEÇERLİ

Çeçen, “Fatura erteleme ve tahsil edilemeyen bedellere ilişkin finansman maliyeti uygulaması, afet durumunda genel hayata etkili olacak şekilde zarar gören ve oturulamaz hale gelen yerlerde geçerli olacak. Yönetmelikte görüleceği üzere afetten doğacak zararın doğrudan binaları, tesisleri ve altyapıları etkilemesi gerekmektedir. Bundan dolayı salgın hastalık halinin ilgili yönetmelik ve kanun kapsamında belirtilen afet hallerinden sayılamayacağı belirtilmiştir. Bu durum ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu Kovid-19 sürecini kapsamamaktadır” dedi

26 Haz 2020 - 15:19 - Ekonomi

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