Hürriyet YKS’ye girecek gençlere seslendi

Bugün ve yarın yapılacak olan YKS öncesi gençlere seslenen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Bu hafta sonu yapılacak Yüksek Öğretim Sınavı’na girecek tüm gençlerimizin büyük bir emek ve çaba vererek hazırlandıkları bu sınavda başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Sevgili gençler; özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde okullarınızdan ayrı kaldığınız ve sokağa çıkamadığınız günlerde moral ve motivasyonunuzun etkilendiğinin farkındayım. Ancak her ne olursa olsun, şartlar neyi gerektirirse gerektirsin, geleceğe güvenle bakabilmemizin tek teminatı sizlersiniz. Sizlere güveniyor, stresten uzak, emek ve çalışmalarınızın karşılığını alabileceğiniz başarılı bir sınav diliyorum” dedi.