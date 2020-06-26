İzmitli mali müşavirlerin büroları dezenfekte ediliyor

İzmit Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında kentin dört bir tarafında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Dezenfekte timi son olarak Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın talebi üzerine odaya kayıtlı 438 adet mali müşavir bürolarında dezenfekte işlemlerine başladı. Büyük bir hassasiyetle çalışmaların yürütüldüğünü belirten yetkililer, 438 büronun dezenfekte işleminin 3 Temmuz Cuma günü tamamlanacağını ifade etti.