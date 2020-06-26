Körfez’de 750 fidan toprakla buluştu

Körfez Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Körfez bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda da Çevre Koruma (Çevkor) Dergisi ile ortaklaşa olarak 750 adet sedir ve fıstık çalı toprakla buluşturdu. Belediyeye ait olan alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması yıl boyunca devam edecek ve binlerce fidan toprakla buluşturulacak.

AĞAÇ HAYATTIR

İlimtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikimine; Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ve ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe katıldı. Tokuştepe, duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesi’ne ve Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, “Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ağaç yoksa hayat yoktur” dedi. Tokuştepe tarafından Şahin Yılmaz ve ekibine plaket takdim edildi.