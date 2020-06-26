Körfez’de 750 fidan toprakla buluştu

Körfez Belediyesi, gelecek nesillere daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Körfez bırakmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda da Çevre Koruma (Çevkor) Dergisi ile ortaklaşa olarak 750 adet sedir ve fıstık çalı toprakla buluşturdu. Belediyeye ait olan alanlarda gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışması yıl boyunca devam edecek ve binlerce fidan toprakla buluşturulacak.
AĞAÇ HAYATTIR
İlimtepe Mahallesi’nde gerçekleştirilen fidan dikimine; Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Şahin Yılmaz ve ÇEVKOR Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe katıldı. Tokuştepe, duyarlılıklarından dolayı Körfez Belediyesi’ne ve Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, “Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ağaç yoksa hayat yoktur” dedi. Tokuştepe tarafından Şahin Yılmaz ve ekibine plaket takdim edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.