Derince’de başarı ödülsüz kalmıyor

Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ilçedeki ilkokul öğrencileri için düzenlediği 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resim yarışmalarının ödül töreni pandemi sürecine denk gelmesi dolayısıyla yapılamamıştı. Yarışmalar neticesinde ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı eseriyle birinciliğe ulaşan Öğretmenler İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Mert Ali Kaçar, ödülünü Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün elinden aldı.
AYGÜN TEBRİK ETTİ
Aynı zamanda Derince Belediyesi’nin düzenlediği resim yarışmasında da mansiyon ödülü kazanan Mert Ali Kaçar ile babası Ertan Kaçar’ı makamında konuk eden Başkan Aygün, başarıyı asla karşılıksız bırakmadıklarını ifade etti. Mert Ali Kaçar’a eğitim hayatında başarılar dileyen Başkan Aygün, önceliklerinin daima gençler olduğunu ve onlar için projeler üretmekten mutlu olduklarını ifade etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.