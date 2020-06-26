Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Haz 2020 - 15:25- Gündem G: 26 Haz 2020 - 15:27

Büyükşehir’den salgın sürecinde vatandaşlara psikolojik destek

Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına psikolojik destek verdi
mask

Büyükşehir Belediyesi 11 Mart tarihinden itibaren Covid-19 salgını nedeniyle evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına online psikolojik destek sundu. Online sunulan hizmet ile uzmanlar aracılığıyla vatandaşların ruh ve beden sağlığını koruyacak yönlendirmelerde bulunuldu.

ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 salgını süresince “Evde Kal” çağrısına uyan vatandaşlara Sosyal Belediyecilik kapsamında çeşitli desteklemelerde bulunmuştu. Bu desteklerden biri de evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına başlatılan online psikolojik destek hizmeti yer alıyordu.

SORULAR CEVAPLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürlüğünün “Geniş Ailem” projesi içerisinde yer alan uzman psikologlar tarafından vatandaşlara online hizmet verildi. Bu süreçte evde kalan vatandaşların pandemi salgını ile ilgili yaşadıkları ruhsal durumlara karşı uzman psikologlarca destek verildi. Vatandaşların “kaygı, evde vakit geçirme, depresyon belirtileri ve bu belirtiler karşı mücadele” konusundaki soruları psikologlar tarafından cevaplandı.

ÖĞRENCİLERE SINAV DESTEĞİ

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi psikologları yaşanan bu süreçte sınav hazırlığında olan ve pandemi salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan öğrencilere “aile içi iletişim ve sınav kaygısı” konusunda destek verdi. Öğrencilere bu süreçte uyku düzeninizin bozulmaması gerektiği vurgulandı ve hareket alanı oluşturularak spora yönlendirildi.

26 Haz 2020 - 15:25 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın. Günlük 8 TL den başlayan fiyatlarla ilanınızı şimdi oluşturun

Körfez’de 750 fidan toprakla buluştu mask
Körfez’de 750 fidan toprakla buluştu
Hürriyet YKS’ye girecek gençlere seslendi mask
Hürriyet YKS’ye girecek gençlere seslendi
İzmitli mali müşavirlerin büroları dezenfekte ediliyor mask
İzmitli mali müşavirlerin büroları dezenfekte ediliyor
Vali Yavuz, günün ilk brifingini AFAD’dan aldı mask
Vali Yavuz, günün ilk brifingini AFAD’dan aldı
Kocaman, Şeker’e Kahvaltı Evi’ni gezdirdi mask
Kocaman, Şeker’e Kahvaltı Evi’ni gezdirdi
Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz mask
Şayir’den sınava girecek öğrencilere sürpriz
Anket Maske kullanımını ihlal edenlere kesilen cezayı yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak'' mask
''4 ay sonra Fethiye Caddesi'nde boş dükkan bulunamayacak''
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı mask
Kocaeli Valiliği sınav tedbirlerini açıkladı
Muayene odasında doktora tecavüz etti mask
Muayene odasında doktora tecavüz etti
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu mask
Yıldırım düşmesi sonucu inekleri telef olan kadın gözyaşlarına boğuldu
Evinin banyosunda ölü bulundu! mask
Evinin banyosunda ölü bulundu!
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik mask
İzmit’te semt pazarlarının tarihlerinde değişiklik

GALERİ

Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı mask
Kaçak akaryakıt operasyonunda milyonluk vurgun: 16 gözaltı
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı mask
Ayağı ipe dolaşan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor mask
Kocaeli’de toplu taşımadaki maske kullanımı kameralarla kontrol ediliyor
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin' mask
'Yarım saatten fazla korona virüs haberi izlemeyin'
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi mask
Van Gölü çevresinde açan çiçeklerle renklendi
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı mask
Sel suları getirdi! İzmit Körfezi'nde rekor kırıldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL