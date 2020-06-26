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26 Haz 2020 - 15:26- Asayiş G: 26 Haz 2020 - 15:55

Çekçekçi kılığındaki kombi hırsızları İstanbul’da yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da çekçekçi kılığına girerek 15 evden 15 adet kombi ve 2 bisiklet çaldığı öne sürülen 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye sanyie kaydedildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Gebze’de 7 ayrı evden kombi hırsızlığı, Körfez ilçesinde 2 bisiklet ve 2 evden de kombi hırsızlığı ve Darıca ilçesinde 2 evden kombi hırsızlığımeydana geldi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık olaylarını 3 erkek şahsın çek çek arabası kullanarak gerçekleştirdiği ve sonrasında çaldıkları eşyaları kapalı kasa bir araca koyarak ilimizden ayrıldıkları tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan tespitler çerçevesinde faillerin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda olayları O.D., A.D. ve H.D. isimli şahıslar İstanbul ilinde düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların İstanbul Tuzla ve Pendik ilçelerinde de 4 ayrı evden kombihırsızlığı olayına daha karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerden A.D.’nin hırsızlık ve kasten yaralamadan toplam 9 ayrı suç kaydı, H.D:’nin hırsızlıktan 4 ayrı suç kaydı, O.D.’nin ise hırsızlık ve kasten yaralamadan 16 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

26 Haz 2020 - 15:26 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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