Kurum tekrar toplantıda

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bugün ilimize bir dizi program için geldi. Kurum, ilk olarak Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek burada Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi. Düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Sami Çakır, Mehmet Akif Yılmaz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, 11 ilçe belediye başkanı, bürokratlar ve Kömürcüler OSB yetkilileri katılım sağladı. Kongre Merkezi’nde yapılan toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

BAŞKANLAR TALEPLERİNİ İLETTİ

Yaptığı basın açıklamasının ardından Kurum, Cuma namazı için katılımcılarla birlikte Perşembe Pazarı’na gitti. Daha sonra Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra AKP İl Başkanlığı’na giderek parti yöneticileriyle buluştu. Ziyaret programlarının ardından kurum deniz uçağına binerek İzmit Körfezi’ni havadan denetledi. Kurum tekrar Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelerek protokolle yine basına kapalı toplantı düzenledi. Bu toplantıda belediye başkanları bakanlıktan taleplerini Kurum’a ilettikleri öğrenildi. Kurum, toplantı sonrası İstanbul’a gidecek. Ayrıca yol güzergahında olan Dilovası OSB’ye de uğrayacak.