Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği'nden, Ergüney'e ziyaret

Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney’i ziyaret etti. Ergüney, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Temsilcisi Şaban Arlı ve Şehit yakını Yasin Ağırkaya’yı makamında ağırladı.

Ergüney, “Şehit yakınları ve Gazilerimize tüm vatandaşlar olarak minnet borçlu olduğumuzu ve haklarının asla ödenemeyeceğini belirten Ergüney, misafirlerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti” dedi.