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26 Haz 2020 - 15:49- Yaşam G: 26 Haz 2020 - 15:53

Kuyumcular o saatlerde açık olacak!

Kocaeli'de yarın uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında kuyumcuların çalışma saatleri belli oldu. İşte detaylar...
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Kocaeli Kuyumcular Derneği Yönetim Kurulu, yarın uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 15:00 ile 20:00 arası açık olacağını duyurdu.

26 Haz 2020 - 15:49 - Yaşam

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