Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, haftasonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin mimarları olan siz sevgili gençler uzun süredir canla başla çalışarak hazırlandığınız YKS’ye saatler kaldı. Küresel bir krizin ortasındayken bir de üzerinize yüklenen sınav stresi sizleri asla yıldırmasın. Sınavdan alacağınız sonuç ne olursa olsun, biliniz ki her zaman sizinleyiz. Çünkü sizler ülkemizin geleceği, umudusunuz. Sizlere yüklediğimiz bu misyonun ağırlığının farkındayız. Yükünüzü hafifletmek için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Dilerim ki, sadece YKS’de değil yaşamınızın her anında tüm çaba ve gayretlerinizi hayalinizdeki sonucu elde ederek başarıyla taçlandırırsınız. Umudumuz alın terinizde saklı.”