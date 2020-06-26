Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, haftasonu gerçekleştirilecek olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrenciler için bir mesaj yayınladı. Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Geleceğimizin mimarları olan siz sevgili gençler uzun süredir canla başla çalışarak hazırlandığınız YKS’ye saatler kaldı. Küresel bir krizin ortasındayken bir de üzerinize yüklenen sınav stresi sizleri asla yıldırmasın. Sınavdan alacağınız sonuç ne olursa olsun, biliniz ki her zaman sizinleyiz. Çünkü sizler ülkemizin geleceği, umudusunuz. Sizlere yüklediğimiz bu misyonun ağırlığının farkındayız. Yükünüzü hafifletmek için tüm imkanlarımızla yanınızdayız. Dilerim ki, sadece YKS’de değil yaşamınızın her anında tüm çaba ve gayretlerinizi hayalinizdeki sonucu elde ederek başarıyla taçlandırırsınız. Umudumuz alın terinizde saklı.”
26 Haz 2020 - 15:52- Siyaset Güncelleme: 26 Haz 2020 - 15:54
“Umudumuz alın terinizde saklı”
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, YKS öncesi öğrencilere yayımladığı mesaj ile umut verdi
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
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SAHİBİNDEN KİRALIK ve SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
KİRALIK OFİS
İzmit İnönü Caddesi Vali Konağı karşısı 1.kat, 160 m2, 3+10 532 344 19 97
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.