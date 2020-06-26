Kurum, Kocaeli Valiliği'ni ziyaret etti

Kocaeli Valiliği ziyaretinde Vali Seddar Yavuz, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Nihat Kaynar, Dr. Osman Abdullah Günaydın, Ali Ada, Suat Yıldız tarafından karşılandı. Valilik şeref defterine imza atan Bakan Kurum daha sonra makamda bir süre görüşme gerçekleştirdi. Bakana ziyaretlerinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır, Cemil Yaman, İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Toki Başkanı Ömer Bulut, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun, İller Bankası Genel Müdürü Yusuf Büyük, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman eşlik etti.