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26 Haz 2020 - 16:23- Siyaset G: 26 Haz 2020 - 16:26

Yıldızlı, Hürriyet’in davet edilmemesine sert çıktı!

CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İzmit programlarına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağırılmamasına tepki gösterdi
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un İzmit programlarına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in çağırılmamasına sert çıktı. Başkan Yıldızlı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“BAKANLIK BAŞKA DEVLET ADAMI OLMAK BAŞKA!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum bugün ilimize geldi ve AKP'li 11 ilçe Belediye Başkanı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve AKP'li vekillerin davet edildiği bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Ne var ki Kocaeli'nin en kalabalık nüfuslu merkez ilçesi İzmit'in, halkın oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet sırf CHP'li belediye başkanı olduğu bu toplantıya davet edilmedi. Kimsenin mağdur olmaması için daha geçtiğimiz haftalara hiçbir siyasal kaygı gözetmeksizin Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi büyükşehre devredilmiş konuyla ilgili Sayın Tahir Büyükakın ve Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte sayın bakanı ziyaret etmişlerdi. Bizler, konu vatandaşın mağdur edilmemesi ve kente hizmet olduğunda tüm hesapları bir kenara bırakabiliyorken görüyoruz ki birilerinin kapanmamış hesapları, gizli defterleri var.

TÜM İZMİT HALKINA VE KENTE SAYGISIZLIK YAPILMIŞTIR!

Toplantıda konuşulan öncelikli konuların doğrudan İzmit'i ve İzmit halkını ilgilendirmesi sebebiyle Sayın Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi, davet edilmesi bir yana, esasında ev sahibi konumundadır. Dolayısıyla alınan bu tavır; sadece İzmit'in belediye başkanına değil, tüm kente ve İzmit halkına karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır.

CEVAP BEKLEDİĞİMİZ SORULAR ve DİLEMENİZ GEREKEN BİR ÖZÜR VAR!

Devlet geleneği ve bürokrasisi ile bağdaşmayan bu ayıp karşısında sadece bizim değil; İzmitli her vatandaşın şu soruları sormaya hakkı var;

*Çevre ve Şehircilik Bakanı sadece AKP'lilerin bakanı mı?

*Haydi Bakan şehri tanımıyor, düşünemedi! Sn. Büyükşehir Belediye Başkanı, 11 ilçe Belediye Başkanı ya da milletvekillerinin hiçbiri mi bu yanlışa karşı uyarmadı?

*Bu açıkça devlet ve kent yönetiminde partizanlık yapmak değil midir?

*Bu kentin en büyük ilçesinin temsiliyeti yok sayılarak Kocaeli'de nasıl bir koordinasyon sağlanabileceği düşünülüyor?

İzmit Belediyesi kurumsal kimliği ve İzmit halkının iradesi; siyasi manevralar, kişiselleştirilmiş rekabetler ya da şahsi husumetler sebebiyle yok sayılamaz. Bu ayrıştırıcı toplantının müsebbipleri İzmit halkından özür dilemedikleri takdirde bundan sonra ortak akıldan, bütünleşmeden, vatandaş menfaatini öncelemekten bahsetmesinler.”

26 Haz 2020 - 16:23 - Siyaset

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