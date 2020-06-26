SEDAŞ, yatırımlarıyla bölgeye değer katmaya devam ediyor

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 20 bin kilometrekarelik alanda, 3,7 milyon nüfusa ve 1,9 milyon aboneye yönelik elektrik dağıtım hizmetiyle birlikte müşteri memnuniyeti, iş güvenliği ve verimlilik odaklı hizmetlerini sürdürüyor. Yoğun sanayileşme sebebiyle; Türkiye’nin en fazla göç alan illerini kapsayan ve buna bağlı olarak enerji talebinin ortalamanın üzerinde arttığı bölgede, yapılan yatırım planlamaları ve operasyonel faaliyetler ile tüketicilere sürekli ve kaliteli hizmet sunulması için yoğun mesai harcanıyor.

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, şehirleşmenin çok yüksek seviyelerde olduğu SEDAŞ faaliyet bölgesindeki son 11 yılda yapılan yatırımları değerlendirdi. Odyakmaz; bugüne değin bölge için ayrılan 1 milyar 676 milyon 801 bin 435 lira tutarındaki yatırımın bölgenin ihtiyaçlarını karşılama ve vatandaşa hizmet konusunda çok önemli bir katma değer olduğunu belirtti. Odyakmaz şunları kaydetti: “Hizmet bölgemiz birçok sanayi tesisi ve ticarethanenin bulunduğu, turizmin gün geçtikçe geliştiği bir bölge olmasının yanı sıra hızla artan bir nüfus yoğunluğuna da sahip. Altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda; diğer tüm kuruluşlarda olduğu gibi biz de sürdürdüğümüz operasyon ve yatırım faaliyetleri aracılığıyla, müşteri memnuniyeti bilinciyle görevimizi yerine getirme gayretindeyiz” dedi.

Müşterilerin talep ve ihtiyaçlarının etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve etkili iletişim kurulabilmesi için müşteri iletişim kanallarını çeşitlendiren SEDAŞ; 125 kişilik Çağrı Merkezi ekibiyle 2020 yılında çağrı cevaplama oranı %99, çağrıların ilk 20 saniyede karşılanma oranı %94, ulaşılabilirlik seviyesi %100 olarak hizmet vermeyi sürdürüyor. SEDAŞ, Müşteri Hizmetleri merkezlerinde günde yüzlerce müşterinin abonelik işlemlerini sağlayarak, sorunlarına çözüm üretirken; alternatif kanallar olan web-online işlemler, Sedaş Mobil uygulama, web-chat, whatsapp ve sosyal medya üzerinden de aboneleri ile her an iletişim kuruyor.

Operasyonlar hakkında genel bir değerlendirmede bulunan SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz; özellikle son dönemde bölgede yaşanan kuvvetli yağış, dolu ve yıldırım düşmeleri nedeniyle teknik olarak oluşan arızalara müdahalede sahada zorlu bir süreç yaşandığını belirtti.

Odyakmaz, COVID-19 döneminde; sosyal izolasyon sağlanması amacıyla uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma uygulamalarına paralel olarak, evlerde daha fazla vakit geçiren abonelere sürekli enerji sağlanması için planlı kesinti gerektiren yatırım çalışmalarının yaklaşık 3 ay boyunca durdurulduğunu söyledi. Yılın geri kalan kısmında, bu dönemde gerçekleştirilemeyen çalışmaların telafi edileceğini, 2020 yılı yatırımlarının tamamlanacağını ve operasyonel faaliyetlerin hız kesmeden devam edeceğini ekleyen Odyakmaz, değişen çağın gerekliliklerine uyum sağlamak için teknolojik yatırımlara da büyük önem verdiklerini belirtti. Odyakmaz; “Sahadaki işlerimizi en etkin ve hızlı yöntemlerle gerçekleştirmek için yaptığımız teknolojik yatırımlar ile önde gelen dağıtım şirketlerinden bir tanesiyiz. Şebekenin uzaktan izlenmesini sağlayan SCADA sistemimiz, uzaktan sayaç okuma sistemiz OSOS ve bunlara entegre diğer sistemlerimiz ile en son teknolojik gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Dinamik yapımız ile hızlanan çağın ritmini yakalamak için durmaksızın çalışıyoruz. ” dedi.